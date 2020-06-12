شيرين وحسام حبيب ينهيان خلافهما..وشقيقها يكشف عن ظهورهما (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت مصادر مقربة من الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، أنها أنهت خلافها مع زوجها المطرب المصري حسام حبيب، وذلك بعد أزمة نشبت بينهما تطورت للتشاجر بالأيدي وتبادل الألفاظ.

وكشفت المصادر لـ"فوشيا" أنه بالفعل كانت هناك مشاجرة وكانت شيرين عبدالوهاب هي من أشعلت شرارتها إلا أن حسام حبيب أثبت لها أن هناك سوء فهم وصلها، ورفضت المصادر الإفصاح عن السبب الحقيقي بشأن تلك الأزمة.

وأوضحت المصادر أن شيرين عبدالوهاب علمت بوجود أشخاص في حياتها لا يريدون لها الخير مع زوجها، مستغلين عفويتها واندفاعها تجاه معالجة أي أمر يخصها، بينما نوهت المصادر بأن حسام حبيب استطاع احتواء الأزمة بهدوئه وتقبل من شيرين تسرعها كونه يعلم أن هذا عيب لديها.

من جهة أخرى وتأكيدًا لإنهاء الأزمة بين شيرين وحسام، نشر محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين مقطع فيديو جمع شيرين وحسام في أول ظهور لهما بعد الخلاف الذي نشب بينهما كما أنه يمثل دحضًا للشائعات التي أُثيرت بشأن إصابة شيرين بفيروس كورونا ورغم أنها نفت الأمر بنفسها إلا أن ظهورها أكد أنها تتمتع بصحة جيدة.

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وظهرت شيرين عبد الوهاب، في الفيديو الذي نشره شقيقها عبر حسابه على موقع "تويتر"، برفقة زوجها حسام حبيب، حيث كانا في سهرة غنائية بمنزلهما، وكانت تؤدي له أغنيتها الشهيرة "كل ما أغني"، وسط تفاعل كبير من جانب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أنباء قد تم تداولها بكثرة تفيد بنشوب خلاف كبير بين شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب، وصل إلى حد الاشتباك بالأيدي وتبادلهما الألفاظ الجارحة، حتى خرج كل من النجمين بالتعليق على الأمر بالنفي، إضافة إلى أن المطرب أحمد سعد الذي توسط لحل الخلاف نشر صورة جمعتهم سويًا ففسرها المتابعون على أن هناك خلافا بالفعل وقع بينهما.

وجاءت الردود من الأطراف الثلاثة على الرغم من تأكيدات من مصادر موثوقة كانت قد نقلت عنها "فوشيا" بأن الطرفين اشتبكا بالأيدي فعلًا وأنهما طلبا من الفنان أحمد سعد التدخل لحل النزاع الذي حصل بينهما في فيلتهما، ليتمكن سعد من حل المشكلة والتهدئة بينهما.