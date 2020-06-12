علا فارس: أعشق هذا اللقب..والجمهور يسخر منها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الإعلامية الأردنية علا الفارس إنها تعشق لقب "زيتونة" الذي أطلقه عليها معارضوها، مؤكدة أنه عزيز على قلبها بسبب تفرده، وهو ما أثار سخرية جمهورها على السوشيال ميديا لأنها كلمة للذم وليست للمدح على حد قولهم.

وأضافت علا الفارس عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ‏ "قالوا: فرس الشاشة الجامح.. مهرة الفضائيات.. غزال شارد. فارسة الشاشة.. جوكر البرامج.. مذيعة العائلة.. فجأة :مرتزقة.. عجوز.. علا ساونا.. زيتونة.. وأوصاف طبعا غير لائقة، بصراحة ويشهد الله اني صادقة ما يهمني ولا لقب او وصف سواء مديح او ذم...بس لقب زيتونة عزيز على قلبي جدا يعجبني".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع المنشور، والتي جاءت بأغلبها تعليقات ساخرة:‏‏ ‎‎"زيتونه يعني مملوكه لأشخاص معينين يا حمار افهم انت وياهـ شارينك بخشم الريال يازيتونة الساونا".. ‎‎"هذا هو الذم بما يشبه المدح وفرحانه مسويه لها رتويت"..‏‎‎و"علا العانس وين موب ف القائمه"..‏‎"يعني زيتونة صديقة باباي ولا زيتونة الثمرة الي منها زيت الزيتون".

هذا هو الذم بما يشبه المدح 🤣وفرحانه مسويه لها رتويت 🤣🤣🤣 Advertisements — بزنس ووووومن (@ScdsaD0GUqSPWvw) June 12, 2020

ومنذ نهاية عام 2017، تسبب اسم علا الفارس في الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم فصلها من قناة "إم بي سي" السعودية الخاصة لتنتقل إلى العمل في قناة "بي إن سبورت" القطرية قبل أن تظهر كمذيعة أخبار في قناة الجزيرة، العام الماضي 2019.

ودخلت الشابة الأردنية التي عملت لسنوات طويلة في الإعلام السعودي، في سجالات مع منتقديها السعوديين منذ انتقالها إلى العمل في الإعلام القطري في خضم خلاف خليجي تقاطع فيه السعودية قطر وتشترط إغلاق قناة "الجزيرة"، وتغيير الخطاب الإعلامي الذي تتبناه الدوحة كأحد شروط إنهاء المقاطعة.

وأصبحت الفارس محل انتقادات لاذعة منذ تغريدتها الساخرة الشهيرة في نهاية عام 2017، خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية في ذلك الوقت، والتي انتهت بقرار القناة إقالة مذيعتها بشكل نهائي؛ حيث نشرت الفارس تغريدة في ديسمبر ذلك العام حول اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، قالت فيها: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا ... الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس"، واتهمت حينها بالإساءة للسعودية.