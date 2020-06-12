وفاة منال العالم تجتاح مواقع التواصل.. والشيف تخرج بفيديو مباشر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بوفاة الشيف الأردنية منال العالم والتي اشتهرت على نطاق واسع عربياً، مشيرين إلى أن وفاتها جاءت نتيجة وعكة صحية ألمت بها.

ويبدو أن الخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع لم يكن أكثر من مجرد شائعة، حيث نشرت الشيف الأردنية منذ قليل مقطع فيديو مطولا عبر حسابها في إنستغرام، معبرةً عن غضبها من تداول تلك الشائعة، وأرفقته بتعليق قالت فيه: "خبر كاذب انا بخير الحمد لله..برجاء من متابعيني الاحباء عمل بلاغ أو report على اي صفحة لا تحمل العلامة الزرقاء واعملوا مشاركة share للفيديو هذا لجل الكل يطمأن قلبه شكرا لكم على حبكم ودعمكم لي".

وعبرت منال في مقطع الفيديو الذي نشرته عن غضبها من ذلك الخبر، قائلةً: "أرجوكم اعرفوا إني بخير الحمدلله..هي إشاعة مزعجة أزعجت الكل وأزعجتني شخصياً"، مضيفةً: "حسبس الله ونعم الوكيل في الناس التي انتحلت شخصيتي ونشرت هذا الخبر باسمي، فهناك الكثير من الصفحات الموجودة والتي تحمل اسمي وأدعوكم للانتباه منها والتأكد مما تقوله، فأنا لا أعرف غايتهم من نشر هذا الخبر الشنيع الذي أرعب عائلتي وأصدقائي".

وطالبت منال العالم محبيها ومتابعيها عدم متابعة أي حساب يحمل اسمها إلا تلك الحسابات التي تحمل العلامة الزرقاء والموثقة بأنها لها عبر فيسبوك وإنستغرام، مؤكدةً على أن كل تلك الصفحات تنتحل شخصيتها من أجل الترويج لأمور ليس لها علاقة بها.

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يُذكر أنه وفور تداول الخبر حاول الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نفيه بأنّه مجرد شائعة من خلال إثبات تواجد منال على السوشال ميديا حيث قامت بنشر مقطع فيديو قبل ساعة فقط من تداول تلك الشائعة مشيرين إلى أن ذلك يعني أنها ما زالت على قيد الحياة.