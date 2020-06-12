مازن معضم: هناك إجحاف بحق الممثل اللبناني.. وهذه علاقتي بمعتصم النهار

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أشار الممثل اللبناني مازن معضم إلى أنه بصدد تصوير دوره الجديد الذي يجسده في مسلسل "من الآخر" ، مؤكدا سعادته بالمشاركة بهذا العمل الذي تنتجه شركة "الصباح إخوان" بخاصة وأن المسلسل رائع جد بحسب وصفه، بالإضافة إلى أن دوره من أجمل الأدوار التي لعبها وفريق العمل متعاون.

ويلعب مازن معضم دور عازف بيانو ومؤلف مقطوعات موسيقية تجمعه علاقة حب بـ سينتيا ساموئيل التي تلعب دور خطيبته، ليتعرض بعد ذلك إلى حادث مؤلم يحوله إلى رجل مقعد ولتتسارع بعدها الأحداث.

وكان قد عبّر معضم في وقت سابق عن أسفه إثر خروج مسلسل "من الآخر" من الشهر الفضيل بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا وذلك بعد التوقف عن التصوير لفترة نتيجة إعلان التعبئة وحظر التجول ما حال دون التمكن من الانتهاء قبل بدء السباق الرمضاني.

ويشارك في هذا العمل إلى جانب معضم كل من الممثلين: معتصم النهار، ريتا حايك، سينتيا صموئيل ريتا حرب وحشد من الممثلين المخضرمين.

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وعلى الرغم من خروج مسلسل "من الآخر" من الشهر الفضيل، إلا أن مازن معضم تواجد خلال السباق الرمضاني من خلال مسلسل بعنوان "مرايا الزمن"، إنتاج مركز بيروت الدولي وقد ضم مجموعة كبيرة من الممثلين حيث دارت أحداثه حول تأثير مواقع التواصل على المجتمع وتحديداً حياة الناس.

وتجدر الإشارة، الى أن الممثل اللبناني مازن معضم قد عبر عن استيائه الشديد وخيبة أمله من الوضع في لبنان، بعد التطورات الأخيرة في البلاد.

وفي تغريدة، كتب معضم على تويتر: "لأول مرة بحياتي بحس اني فقدت الامل ببلدي لبنان.. هلاء السوشال ميديا هو صورة عنا ولا جيوش الكترونية لخدمة السياسة؟ هالقد في كره وحقد ونكايات؟ هالقد في عمى وجهل؟ هالقد في عدم انتماء للبنان؟ خلونا نقسم البلد ونخلص".

والفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الممثل مازن معضم إذ تحدث عن الوضع الذي آلت إليه مهنة التمثيل، متطرقا الى دوره في مسلسل " من الآخر" متوقفا عند الغيرة المستشرسة بين الممثلين.