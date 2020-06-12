متابعة تهين رامي جمال بسبب زوجته: حاجة تقرف..وهكذا رد عليها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل الفنان المصري رامي جمال، في مشادة كلامية مع إحدى المتابعات، بسبب زوجته، بعد نشره مجموعة صور لها عبر حسابه على موقع الصور الشهير إنستغرام، وهو ما أثار غضبه ودفعه للرد.

ونشر رامي مجموعة من الصور لزوجته معلقاً عليها: "ناريمان مراتي حبت تعبر عن اللي جواها وانها متضايقه من كتر ما بلبس التيشيرت دي ادخلو عندها وشوفو ردي عليها لو عجبك ردي اعلم انك بتعمل زيي".

وردت متابعة عليه قائلة: "قرفتني يا رامي بمراتك ولا كانو حد متزوج غيرك ولا في اهتمام بشغلك مع الجمهور قدها احنا متابعين شغلك مش اخبار الست حاجة تقرف"، ورد رامي بدوره قائلاً: "حضرتك انستجرام مش للشغل ده للمدام".

وحرص قطاع كبير من الجمهور على الدفاع عن رامي وزوجته، حيث قال أحد المتابعين من خلال التعليقات: "حد قالك إن ده أكونت لأخبار شغل بس، هو مش انسان يعني ومن حقه يهزر ويعيش حياته زي ما هو عايز، حضرتك تقدري تتابعني أخبار الشغل من خلال أى موقع إخباري بعيد عن الاكونت، أو لو حضرتك مهتمه بالأخبار من خلال الاكونت تقدري تتفاعلي مع الأخبار بس واي حاجه تانيه تقدري تتجاهليها، وشكرا على اسلوبك الرقيق واللي كله ذوق ده".

وقال متابع آخر: "يا ريت تقدري ان احنا في وقت المراكب السايرة كلها وقفت و ان محدش بيشتغل زي الأول... و طبيعي انه يخلينا نتفاعل مع بعض مش نهاجم على حاجه متستاهلش كل الكلام ده".

Advertisements

وواصل الجمهور الدفاع عن رامي، حيث قال أحد المتابعين: "والله مش عجبك وفري تعليقك ووفري ايدك ال هتوجعك ف كل كلام دة محدش غصبك انك تتابعي كمل يارامي احنا معاك يكشي تنزل اي معاك اي الحقد بتاعك دة مليتو البلد".

يذكر أن رامي جمال قرر أن يفاجئ زوجته ناريمان في وقت سابق من خلال العمل على ألبوم غنائي لها، حيث كشف عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أنه بصدد استغلال فترة الحظر بالعمل على تحضير أغاني ألبومه الجديد، كما كشف أنه بالتزامن مع ذلك سيقوم بعمل مفاجأة لزوجته ناريمان ستكتشفها من خلال قراءة تلك الكلمات عبر تويتر.

ويشار إلى أن رامي طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

وأغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، مكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.