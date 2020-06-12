فنانون يهنئون الفنان محمد عبده بعيد ميلاده الـ71.. والأخير يرد بفيديو مفاجأة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 12 يونيو 2020 09:14 مساءً - هنأ عدد من الفنانين الخليجيين الفنان محمد عبده بمناسبة عيد ميلاده الحادي والسبعين الذي يصاف اليوم 12 يونيو عبر مقاطع فيديو نشروها في مواقع التواصل.
ونشرت شركة روتانا فيديو تهنئة للفنان محمد عبده بهذه المناسبة، ظهر فيه الفنانون عبدالمجيد عبدالله وماجد المهندس وراشد الماجد، والمدير التنفيذي لروتانا سالم الهندي، والمخرج الكويتي أحمد الدوغجي.
وعبّر الفنانون عن حبهم لفنان العرب، وتمنياتهم له بالصحة والطول العمر وأن يبقى متألقاً في سماء الأغنية الخليجية والعربية.
في المقابل، رد الفنان محمد عبده عبر مقطع فيديو بتوجيه الشكر لمن هنأوه، مؤكداً أنهم أدخلوا البهجة والسعادة إلى قلبه بهذه اللفتة الطيبة.
رسالة معايدة من نجوم الفن الخليجي وعراب الفن ا. #سالم_الهندي والمخرج #احمد_الدوغجي لعراب الطرب #محمد_عبده
جعل عمرك طويل يا ابو نورة [email protected]_Abdu @Abdulmajeed6531 @majidalmohandis @RashedTV @salhendi #محمد_عبده_71_عام https://t.co/b7qJEqZvKB pic.twitter.com/A82Xm46soN
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— ????Rotana Music (@RotanaMusic)
رسالة معايدة من نجوم الفن الخليجي وعراب الفن ا. #سالم_الهندي والمخرج #احمد_الدوغجي لعراب الطرب #محمد_عبده— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) June 12, 2020
جعل عمرك طويل يا ابو نورة 💚@Mohammed_Abdu @Abdulmajeed6531 @majidalmohandis @RashedTV @salhendi #محمد_عبده_71_عام https://t.co/b7qJEqZvKB pic.twitter.com/A82Xm46soN
هرم الاغنية السعودية فنان العرب #محمد_عبده يشكر الفنانين وعراب الفن على طريقته الخاصة والمميزة ????
الله يحفظك وجعل عمرك طويل يا ابو نورة [email protected]_Abdu @Abdulmajeed6531 @majidalmohandis @RashedTV @salhendi https://t.co/chXoRE0gPo pic.twitter.com/WIBlTJj9RV
— ????Rotana Music (@RotanaMusic)
هرم الاغنية السعودية فنان العرب #محمد_عبده يشكر الفنانين وعراب الفن على طريقته الخاصة والمميزة 😍— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) June 12, 2020
الله يحفظك وجعل عمرك طويل يا ابو نورة 💚💚@Mohammed_Abdu @Abdulmajeed6531 @majidalmohandis @RashedTV @salhendi https://t.co/chXoRE0gPo pic.twitter.com/WIBlTJj9RV