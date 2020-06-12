فنانون يهنئون الفنان محمد عبده بعيد ميلاده الـ71.. والأخير يرد بفيديو مفاجأة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 12 يونيو 2020 09:14 مساءً - هنأ عدد من الفنانين الخليجيين الفنان محمد عبده بمناسبة عيد ميلاده الحادي والسبعين الذي يصاف اليوم 12 يونيو عبر مقاطع فيديو نشروها في مواقع التواصل.

ونشرت شركة روتانا فيديو تهنئة للفنان محمد عبده بهذه المناسبة، ظهر فيه الفنانون عبدالمجيد عبدالله وماجد المهندس وراشد الماجد، والمدير التنفيذي لروتانا سالم الهندي، والمخرج الكويتي أحمد الدوغجي.

وعبّر الفنانون عن حبهم لفنان العرب، وتمنياتهم له بالصحة والطول العمر وأن يبقى متألقاً في سماء الأغنية الخليجية والعربية.

في المقابل، رد الفنان محمد عبده عبر مقطع فيديو بتوجيه الشكر لمن هنأوه، مؤكداً أنهم أدخلوا البهجة والسعادة إلى قلبه بهذه اللفتة الطيبة.