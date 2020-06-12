أحدث إطلالة لأحمد السقا علي الحصان

نشر أحمد السقا، فيديو له وهو يرقص على الحصان من خلال حسابه الرسمي عبر تطبيق "أنستجرام".

وعلق أحمد السقا، على الفيديو قائلًا: " اللى يصلى على النبى يكسب .. والقبطى يمجد سيده... شكرا صديقى الحصان".

وكان أحمد السقا، قد نشر صورة له وهو يتخطي الحواجز بالحصان، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا: "حصانى العزيز شكرا.....ما شاء الله".

بينما عرف عن أحمد السقا بين اصدقائه فى الوسط الفنى بحبه الشديد للخيل والفروسية، فهو من أكثر الفنانين الذين يجيدون ركوب الخيل والتعامل معه، وله العديد من الحكايات مع الخيل الخاص به، بخلاف فهمه ودرايته الكاملة به.

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