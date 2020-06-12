شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تعود للتغريد عبر تويتر من جديد بدعوة للبنان "اعرف الحكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو ان النجمة اللبنانية إليسا، قررت العودة من جديد للتغريد والتدوين عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، عقب انتهاء الفترة التي أعلنت فيها ابتعادها عن حسابها الشخصي بدون ابداء أي أسباب لجمهورها، والتي لم تستمر لأكثر من 5 أيام، ولكن تلك المرة كانت للتعليق على أحوال بلادها فقط.

وعادت النجمة اللبنانية التي تعد من أشهر الفنانين العرب المستخدمين لموقع تويتر، للتغريد من جديد بعد مرور أكثر من خمسة أيام، على تغريدتها التي أعلنت فيها الابتعاد عن مواقع السوشيال ميديا لفترة وجيزة، للتغريدة بدعوة لبلادها لبنان.

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اخر تغريدة لاليسا وأول تغريدة بعد عودتها

وجاءت أولي تغريدات إليسا عبر حسابها " الله يحمي هل البلد ويحمي هل الشعب"، ومن ثم نشرت أغنيتها "وطني" عقب مشاركتها لأحدى الأخبار المتعلقة بلبنان، حتى كانت اخر تغريداتها عن مهاجمة النظام السوري والإيراني اتجاه بلادها.



تغريدات اليسا

وعلى جانب آخر تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لطرح أغنية من ألبومها الجديد، والتي تتعاون من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، ولَم يكشف عن اسمها حتي تكون مفاجأه للجمهور، ولكن تحمل طابع درامي باللهجة المصرية.

من ناحية أخرى، طرحت إليسا مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.