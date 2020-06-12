شكرا لقرائتكم خبر عن فى ناس ما تفرقش عن الكورونا كتير.. عمرو سعد ينصح بوضع سدادة فى الأذن مع الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد النجوم مشاركة متابعيهم خلال الفترة الأخيرة ظهورهم بالكمامة مثلما يظهر على السوشيال ميديا، وذلك للوقاية من فيروس كورونا، إلا أن النجم عمرو سعد بدوره لم يكتف بنشر صورته مرتدياً الكمامة فحسب، وإنما اتضح أنه ارتدى سدادة في أذنيه أيضاً، حيث شارك متابعيه صورتين من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق عليهم بكتابة : "مع سدادة للودان يبقي كده تمام قوي، .. في ناس ماتفرفش عن الكورونا كتير".



عمرو سعد على انستجرام

على جانب آخر شارك النجم عمرو سعد متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا، وتحديداً موقع إنستجرام بصورة جديدة ظهر فيها وهو يجلس أمام لوحة رسم، وعلق سعد على الصورة: "اختار ألوانك بنفسك".

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عمرو سعد بالكمامة

وكان عمرو سعد شارك خلال ماراثون دراما رمضان الماضي كضيف شرف خلال حلقة من مسلسل "الاختيار"، نال عنها ردود فعل إيجابية للغاية، وذلك بعدما تصدر اسمه التريند بمجرد ظهوره فى أحداث إحدى الحلقات مع النجم أمير كرارة، حيث لعب دور ضابط شارك المنسي عملية بهدف القبض على قناص يعمل مع العناصر التكفيرية.



عمرو سعد

وسبق وكشف عمرو سعد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن كواليس المشاركة خلال المسلسل حين أكد بأنه لم يتردد لحظة فى مشاركته كضيف شرف بمسلسل الاختيار، حيث اعتبر هذا الأمر بمثابة واجبا وطنيا، مؤكدا أن العمل يحمل رسائل شديدة الأهمية والتأثير، خصوصا أنه يحكى عن واقع مجتمعى حدث بالفعل.