شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض فيلم توم هانكس Greyhound وسط جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع هوليوود ريبورتر عن موعد عرض فيلم توم هانكس Greyhound، حيث قررت منصة قنوات Apple TV +، والتي قامت بشراء حقوق فيلم الحرب والإثارة الجديد Greyhound، بطولة النجم العالمي توم هانكس، من شركة سوني عرضه في ١٠ يوليو المقبل.

وجاءت صفقة شراء الفيلم بعد توقف عرض الأفلام بدور العرض السينمائي وغلق الأماكن العامة في معظم دول العالم بسبب جائحه فيروس كورونا المستجد.

وكانت شركة سونى طرحت أول تريلر لفيلمها Greyhound، في مارس الماضي، والذى وصلت مدته إلى دقيقتين و 44 ثانية، احتوى على العديد من المشاهد المشوقة، التى تكشف عن مضمون العمل الجديد، من بطولة توم هانكس، إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.

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ويدور فيلم Greyhound حول، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجب على قائد القوات البحرية الأمريكية، أن يقود قافلة الحلفاء التي تتعقبها مجموعات النازية، ويحاول حمايتهم من الهجمات.

العمل من إخراج آرون شنايدر، عن رواية سي. فورستر، وقام بصياغتها الممثل العالمى توم هانكس.