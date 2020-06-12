شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقعه لنهاية العالم.. التريلر الرسمي للموسم الثالث من مسلسل Dark.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشبكة الأمريكية نتفليكس عن التريلر الرسمي للموسم الثالث من المسلسل الألماني الشهير Dark، والذي حقق شعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة بعد تداول عشاقه توقعات المسلسل لنهاية العالم وفقاً لحبكة المسلسل.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الألماني التريلر الرسمي للموسم الثالث المقرر عرضه يوم 27 يونيو الحالى، ليستكمل الحبكة الأصعب في تاريخ الدراما الألمانية.

Advertisements

Dark يعرض على شبكة نيتفلكس، والمسلسل حاز على إعجاب الكثيرين منذ بداية عرضه في 2017، وطرح منه إلى الان 18 حلقة التي اتسمت بالغموض والتشويق بـ شكل كبير، وحصل المسلسل على تقييم وصل إلى 8.7 على موقع imdb. على أن يحتوى الموسم الثالث من مسلسل Dark على 6 حلقات، تصل مدة كل منها إلى حوالى الساعة، على أن يدور الموسم الجديد حول جوناس الذى يجد نفسه في نسخة مغايرة من مدينة ويندن، ويكتشف أن آدم ليس هو الوحيد الذي يتلاعب بالزمان، المكان، ونهاية العالم كي يحقق أهدافه في دائرة لا نهائية من الأسباب والنتائج.

ويعد مسلسل Dark هو أول سلسلة ألمانية أصلية تم إنتاجها لشبكة نتفليكس التليفزيونية، والتى تسرد حقبة 1986، داخل بلدة ألمانية صغيرة ذات ماض مأساوى وغريب تدعى "فيندن"، تشهد حادثة اختفاء مفاجئ لطفلين صغيرين، ما يثير ضجة كبيرة داخلها، يترتب عليه انطلاق أربع عائلات فى رحلة بحث للحصول على إجابات لهذا اللغز الغامض.

المسلسل ينتمي لفئة الدراما والغموض، وهو إنتاج تليفزيون ويدمان وبيرج، ومن إعداد وتأليف باران بو اودار، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لويس هوفمان، أوليفر ماسوشى، جوردى تريبل، ماجا شون، سباستيان رودولف، اناتول توبمان، مارك واشكى.