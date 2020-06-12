شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مراجيح تثير انزعاج الوسط الفنى بعد ظهورها فى "ليه لأ" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
عرفت دينا مراجيح بكلمة "جود لاك يا جو" ، لتصبح هذه الجملة أكثر رواجا، لـ "مراجيح" عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويتابعها الآلاف بهدف مشاهدة فيديوهاتها الساخرة، التى تتكلم فيها بشكل شعبى وتلقائى ومثير للسخرية فى أعين متابعيها.
من جانبه ، علق الفنان أحمد وفيق، على ظهور دنيا مراجيح وجو الثنائى الشهير على مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيق تيك توك فى مسلسل "ليه "لأ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيسبوك". كتب "وفيق" عبر صفحته قائلًا: "يعنى المشهد اللى البنت طلعت فيه مع أمينة خليل.. عامل كل الدوشة دى وجايب إحباط لفنانين.. انتم بتهرجوا والله.. إحنا كده بقالنا أجيال.. أنتم مرة واحدة قررتوا تتفاجئوا ؟!!!.. حمادة كلينتون.. متفاجئ بطبعه".
بينما علقت الفنانة رانيا محمود ياسين على ظهور دنيا مراجيح وجو الثنائى الشهير وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيسبوك". وكتبت رانيا عبر صفحتها قائلة: "لما تايم لاين كله يبقى الأخت مراجيح دى يبقى فعلا الدنيا زى المرجيحة".
وحاول المخرج أمير رمسيس أن يهدئ من روع الشباب الموهوب، معلقا على انزعاج البعض من مشاركة كل من يوسف جو ودينا مراجيح، ضمن أحداث الحلقة الـ5 من مسلسل “ليه لأ”، وكتب على “فيس بوك”: “شايف انزعاج كبير من ممثلين عندى على التايم لاين بسبب مشهد واحد دينا مراجيح وجوزها فى أحد المسلسلات.. ناس منهم أنا شايفه موهوبين بجد.. ناس معرفهاش بس الحالة دى مؤلمة بالنسبة لي”.تابع: ” 1- المشهد فى الآخر افيه.. صناع العمل اختاروا أنهم يعملوه كده وهما أحرار، 2- ما أظنش أى ممثل قعد سنين يحاول ويجتهد (موهوبا كان أو لا.. باتكلم عن الطموح) المفروض يحزن هذا الحزن على مشهد لن يحمل له أى طموح تمثيلي”.
وأردف: “الموضوع أبسط من كده.. مش معنى أن فيه ناس صدف أو غيرها خلاها تطلع فى سياق.. أن موهبتك مش هتتقدر فى سياق أكثر مناسبة ليها لو أنت موهوب بجد”.
وأضاف :بحب دايما أحكى حكاية ممثل موهوب صديق سنين تعطلت مشاريع ليه لأسباب مختلفة بعد ما بدأ يظهر.. و فى يوم ابتسم له الحظ وجاتله فرصة بطولة لفيلم أمريكى فى نيويورك ومضى العقد وتحدد ميعاد السفر فى آخر سبتمبر ٢٠٠١.. هوب ١١ سبتمبر جت.. ما اظنش أنك أسوأ حظا منه علشان تقول إنى هبطل أحاول.. النهارده هو نجم من نجوم الصف الأول فى مصر”.
المسلسل يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.
مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.
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