شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مراجيح تثير انزعاج الوسط الفنى بعد ظهورها فى "ليه لأ"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هجوم حاد على صناع مسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، خلال الساعات ‏القليلة الماضية‎ ‎بعد ظهور "دينا مراجيح وجو" فى مشهد من المسلسل، ‏بدعوى منحهما فرصة للظهور فى أعمال فنية فى مقابل طابور من ‏الموهوبين والدارسين والنقابيين لا يجدون مشهدا يجسدونه أمام الكاميرات .‏

عرفت دينا مراجيح بكلمة "جود لاك يا جو" ، لتصبح هذه الجملة أكثر ‏رواجا، لـ "مراجيح" عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويتابعها الآلاف بهدف ‏مشاهدة فيديوهاتها الساخرة، التى تتكلم فيها بشكل شعبى وتلقائى ومثير ‏للسخرية فى أعين متابعيها.‏

من جانبه ، علق الفنان أحمد وفيق، على ظهور دنيا مراجيح وجو الثنائى ‏الشهير على مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيق تيك توك فى مسلسل "ليه ‏‏"لأ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير ‏‏"فيسبوك‏‎". ‎كتب "وفيق" عبر صفحته قائلًا: "يعنى المشهد اللى البنت طلعت ‏فيه مع أمينة خليل.. عامل كل الدوشة دى وجايب إحباط لفنانين.. ‏انتم بتهرجوا والله.. إحنا كده بقالنا أجيال.. أنتم مرة واحدة ‏قررتوا تتفاجئوا ؟!!!.. حمادة كلينتون.. متفاجئ بطبعه".‏

بينما علقت الفنانة رانيا محمود ياسين على ظهور دنيا مراجيح وجو الثنائى ‏الشهير وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى ‏الشهير "فيسبوك‎". ‎وكتبت رانيا عبر صفحتها قائلة: "لما تايم لاين كله يبقى ‏الأخت مراجيح دى يبقى فعلا الدنيا زى المرجيحة‎". ‎

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وحاول المخرج أمير رمسيس أن يهدئ من روع الشباب الموهوب، معلقا ‏على انزعاج البعض من مشاركة كل من يوسف جو ودينا مراجيح، ضمن ‏أحداث الحلقة الـ5 من مسلسل “ليه لأ”، وكتب على “فيس بوك”: “شايف ‏انزعاج كبير من ممثلين عندى على التايم لاين بسبب مشهد واحد دينا ‏مراجيح وجوزها فى أحد المسلسلات.. ناس منهم أنا شايفه موهوبين بجد.. ‏ناس معرفهاش بس الحالة دى مؤلمة بالنسبة لي”.تابع: ” 1- المشهد فى ‏الآخر افيه.. صناع العمل اختاروا أنهم يعملوه كده وهما أحرار، 2- ما ‏أظنش أى ممثل قعد سنين يحاول ويجتهد (موهوبا كان أو لا.. باتكلم عن ‏الطموح) المفروض يحزن هذا الحزن على مشهد لن يحمل له أى طموح ‏تمثيلي”.‏

وأردف: “الموضوع أبسط من كده.. مش معنى أن فيه ناس صدف أو ‏غيرها خلاها تطلع فى سياق.. أن موهبتك مش هتتقدر فى سياق أكثر ‏مناسبة ليها لو أنت موهوب بجد”.‏

وأضاف‎ :‎بحب دايما أحكى حكاية ممثل موهوب صديق ‏سنين تعطلت مشاريع ليه لأسباب مختلفة بعد ما بدأ يظهر.. و فى يوم ‏ابتسم له الحظ وجاتله فرصة بطولة لفيلم أمريكى فى نيويورك ومضى العقد ‏وتحدد ميعاد السفر فى آخر سبتمبر ٢٠٠١.. هوب ١١ سبتمبر جت.. ما ‏اظنش أنك أسوأ حظا منه علشان تقول إنى هبطل أحاول.. النهارده هو ‏نجم من نجوم الصف الأول فى مصر”. ‏

المسلسل يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎