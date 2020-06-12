شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل الأمريكى ديف تشابيل يتضامن مع جورج فلويد فى إصدار جديد بـ Netflix.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الممثل الكوميدي الأمريكي ديف تشابيل الذي اعتنق الإسلام في عام 1998م، عن وفاة المواطن الأمريكي من الأصول الإفريقية جورج فلويد، في مقطع فيديو نشرته شبكة Netflix يوم الخميس، وفقا لما ذكره موقع "usa today" الأمريكي.

وحمل مقطع الفيديو الذي نشرته Netflix عنوان "8:46"، في إشارة إلى مقدار الوقت الذي ضغط فيه ضابط شرطة مينيابوليس بركبته على عنق جورج فلويد، حيث تحدث فيه الممثل الكوميدي الأمريكي ديف تشابيل بصيغة عاطفية عن مقتل جورج فلويد في مينيابوليس والاحتجاجات التي أعقبت تلك الواقعة.

وأشار الممثل الكوميدي الأمريكي ديف تشابيل إلى أنه شاهد حادث مقتل جورج فلويد في 25 مايو الماضي، قائلا :"عندما شاهدت مقطع فيديو مقتل جورج فلويد ، أدركت أن هذا الرجل يعرف أنه سيموت. وقد شاهده الناس.. وصوّره الناس ، ولسبب ما زلت لا أفهمه، كل هؤلاء الشرطة يضعون أيديهم في جيوبهم، مضيفا :"إلى من تتحدث؟ ماذا تدل؟ يمكنك وضع ركبتك على عنق الرجل لمدة 8 دقائق و 46 ثانية وتشعر أنك لن تحصل على غضب الله؟ هذا ما يحدث الآن ؟".

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وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة احتجاجات غاضبة غير مسبوقة منذ عقود أشعلت على خلفية مقتل المواطن أمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020، حين قضى اختناقا عندما ضغط شرطي "أبيض" بركبته على عنقه حتى الموت بعدما احتجزه مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا، وقد أثارت تلك الواقعة موجة غضب عارما في الولايات المتحدة امتدّت إلى عشرات المدن الأمريكية وخروج مئات الآلاف إلى الشوارع يوميا تنديدا بالعنصرية والعنف، الذي تمارسه الشرطة وغياب المساواة في المجتمع الأمريكي.