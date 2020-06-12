شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إميليا كلارك بدون كمامة فى نزهة مع كلبها تيد بشوارع لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة إميليا كلارك وهي بدون كمامة رغم تفشي فيروس كورونا ، وذلك في شوارع لندن حيث كانت في نزهة مع كلبها تيد، ورصدت الكاميرات كلارك وهي تتحدث في الهاتف.

من جانب آخر كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن احتمالية استبعاد النجمة آمبر هيرد واستبدالها بكلارك، من بطولة الجزء الثاني من سلسلة أفلام الأكشن والخيال العلمي aquaman، بعد مشاكلها القضائية التي شهدتها الفترة الأخيرة وتورطها في قضايا عنف منزلي مع زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب.

ووفقاً للتقارير التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، فإن النجمة العالمية إميليا كلارك، المرشحة الأقوى للدور الجديد في حين استبعاد آمبر هيرد من بطولة الجزء الجديد، بعد ترشيحات من بطل الفيلم "جايسون موموا"، الذي يربطهما علاقة صداقة قوية منذ مشاركتهما معاً في الموسم الأول من مسلسل Game of thrones.

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ودشن عدد كبير من المشاهدين حملة لطرد هيرد من بطولة فيلمها الجديد Aquaman 2، بداية شهر فبراير الماضي، بعد تورطها في اعتدائها على زوجها السابق جوني ديب بالضرب، وانتشار مقطع صوتي لها يثبت صحة ادعاءات جوني ديب، وحصد أكثر من 200 ألف توقيع خلال أيام قليلة.