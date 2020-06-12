شكرا لقرائتكم خبر عن بصورتها مع كوكو.. مى عمر تعبر عن حبها لتربية الكلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة مي عمر بمدي عشقها للحيوانات وبشكل خاص الكلاب، حيث سبق وأعلنت في أكثر من مناسبة عن مدي محبتها لهم، مما دفعها لتربية أكثر من كلب بمنزلها، وهو ما ظهر مؤخراً أثناء احتفاءها بواحد من كلابها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، من خلال نشر صورة مع أصغر أفراد عائلتها حسب وصفها، حيث ظهرت في صورة معه وعلقت عليها بكتابة : " يقولون أن الكلاب السعيدة هي أجمل الكلاب".



مي عمر على انستجرام

ثم أضافت حول الكلب المتواجد معها في الصورة : "كوكو هو أصغر افراد عائلتنا"، كما استعرضت أفراد العائلة بكتابة أسماءهم بداية من زوجها المخرج محمد سامي، وابنتيها تايا وسيلين، و 6 كلاب هم دييجو، بينجو، زوزي، حيرم، رولى، كوكو.

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مى عمر

وكانت استعادت النجمة مي عمر فى وقت سابق ذكريات حياتها الروتينية ما قبل أزمة كورونا التي غيرت الحياة اليومية للكثير، ونشرت صورة قديمة لها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"بحب الصورة ديه أوي مع إنها صورة عادية علشان حاجتين اول حاجه بنتي تايا هي اللي مصوراها .. تاني حاجه إني لما شوف الصورة افتكرت اليوم ده وإزاي بنتي كانت بتلعب و بتجري جنبي من غير خوف".

وتابعت :"خلتني أعرف أد إيه اليوم عادي بتاعنا كان نعمة كبيرة جدا من ربنا ، مجرد إننا كنا قادرين ننزل من بيتنا و ناخد أولادنا معنا و إحنا مش خايفين إنهم يلمسوا حاجة ، إننا نقف نتصور مع حد او اننا ننزل عادي كده من غير ماسك! يا رب ارفع عنا البلاء و الوبا و أحفظ أهالينا و أولادنا جميعا".