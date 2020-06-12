صور.. أرنولد شوارزنيجر فى جولة عائلية بالدراجات بشوارع لوس أنجلوس

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ومؤخرا احتفل النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، حاكم مدينة كاليفورنيا الأمريكية السابق، مع متابعيه وجمهوره، بعيد ميلاد حماره "لولو" داخل العزل الصحي المنزلي الذي عاش فيه تنفيذاً لإجراءات منظمة الصحة العالمية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد".
ولم تكن المرة الأولى للنجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، مشاركة جمهوره صورا أو فيديوهات مع حيواناته الأليفة التي اعتاد أن يظهر معها عبر منصات انستجرام، وهما حماره " لولو " والمهر الصغير "ويسكي"، وسبق أن نشر صورة له مع حيواناته الأليفة وكتب "لا تنسي التوجه للمنافسة في مساعدة أبطال الرعاية الصحية عبر صندوق التبرع # FrontLineResponders".
كما حرص شوارزنيجر، حاكم كاليفورنيا الأسبق، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة من جولته في شوارع كاليفورنيا للتوعية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وللتأكيد على ضرورة اتباع تعليمات الوقاية، ونشر صورة له وهو يرتدى القناع الطبي.
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