شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الفنان شريف منير يواجه التنمر: لن أسامح أحدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان شريف منير، أنه سوف يلجأ إلى القضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد كل من سخروا وتجاوزا وتطالوا عليه وعلى ابنتيه فريدة وكاميليا، كما طالب بأن يكون هناك موقف رادع ضد هذه الفئة من الناس التى لا تخشى شيئا، فتتجاوز حدودها مع الآخرين، وتعتقد أن الدولة لن تلاحقهم.
فى هذا الفيديو نستعرض معا تفاصيل الواقعة، وما كشف عنه شريف منير من إجراءات سوف يتخذها ضد المتنمرين.
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