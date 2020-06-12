شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تطلق أغنية "الحب والسلام" على طريقة الفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة أصالة، لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، وتحمل الأغنية عددا من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أن الانسان أساس كل شىء في الحياة كالنجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنة في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام على الجميع.

وترسل الأغنية رسالة أنه فور زوال وباء كورونا أن تنتهي الحروب وأن يتوقف الجميع عن العبث حتي لا نخاف من المستقبل، وليحب الجميع بعضهم البعض لذلك فهي أغنية لكل الإنسانية، وواستغرق التحضير لها شهر كامل بداية من يوم 7 رمضان الماضى، حيث تم الانتهاء من تسجيلها على أن يتم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة في مدينة العالم للفنون بالعاصمة الادراية الجديدة.

وكان ملحن الاغنية محمد رحيم عقد نشر صورة تجمعه بأصالة والمخرج محمد القاضي على انستجرام، حيث علق عليها بكتابة : "مع الغاليه الحبيبه صولا والمخرج المبدع محمدالقاضي والتحضيرات النهائيه لأغنيتنا الجديده "الحب والسلام" من كلماتي والحاني وان شاء الله بنوعدكم بمفاجأه غير مسبوقه وأحلى مفاجأة عملتها صولا انها كتبت كلمه حب اسم الغنوه على ضوافرها بألوان رائعه من كتر أعجابها وأعجابنا كلنا بالأغنيه"

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فيما أعربت أصالة عن سعادها بهذا التعاون وأكدت أن الأغنية جعلتها ترقص وتبكى من الفرحة، وسوف تزين مسيرتها الفنية، ليرد رحيم قائلا: "أنا اللى بتشرف بصداقتك والعمل معاكى".