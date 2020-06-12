شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين على تتقمص دور أميرة علاء الدين فى أغنية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد المطربة ياسمين علي واحدة من أكثر المطربات ممن يمتازون بكيفية غناء مختلف الألوان الغنائية، كما تتمكن من الغناء باللغة الإنجليزية بنفس طريقة إتقانها للغة العربية، كما حصل مؤخراً مع فيديو شاركت به متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حين نشرت فيديو تقمصت فيه الأميرة ياسمين محبوبة علاء الدين وغنت واحدة من أجمل أغاني الفيلم الشهيرة.

كما علقت على الفيديو قائلة: "ياسمين وعلاء الدين.. من زمان مسجلاها وقولت أنزلهالكم أهي تفصلنا عن العالم اللي احنا فيه شوية".

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ياسمين على

من ناحية أخرى، طرحت ياسمين مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "كتب التاريخ"، وذلك دعمًا لكل الكوادر التي واجهت أزمة فيروس كورونا، وهي من كلمات محمد حماد، وألحان مديّن، وتوزيع أحمد عادل.

تقول كلمات الأغنية: "كتب التاريخ بداياته.. عاللي ضحى بحياته.. عشان يعيش ملايين.. نزلوا وسابوا بيوتهم.. نسيوا عشانك راحتهم.. ولسة مكملين.. واقفين زي الأسود.. بحب مالوش حدود.. واقفين ومش خايفين دي بطولة متتحكيش".

كما تستعد لأغنية جديدة لم تكشف اسمها بعد من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازى، ومن توزيع الموسيقى ياسر ماجد، وإخراج هنا حافظ، ومن المقرر أن يتم تصويرها الأيام المقبلة.