شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تغير فى حياة وائل كفورى خلال العزل المنزلى؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث وائل كفوري في إحدى اللقاءات، عن فترة العزل المنزلي وماذا تغير في حياته، وقال إنه يمضى وقته بممارسة الرياضة، لافتاً إلى أنه لم يتغير أي شيء في حياته لأن طبيعته وأنه من يعرفه جيداً يعرف أنه لا يحب الخروج ويفضل البقاء في المنزل ولم يزعجه هذا الأمر، وقال ضاحكاً إن وزنه زاد من الأكل في الفترة الماضية.

وتألق النجم اللبناني وائل كفورى، خلال حفله الغنائى أمس الخميس الذى قدمه بشكل "أون لاين"، تحت شعار "مكملين معاكم"، ويأتي هذا الحفل ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقدم المطرب وائل كفورى خلال الحفل عدد كبير من أغنياته المميزة منها، سألونى، بحبك أنا كتير، لو حبنا غلطة، وغيرها من الأغانى الشهيرة التي قدمها خلال مشواره الغنائي، بالإضافة إلى عزفه على العود أثناء غنائه أغنية "دق باب البيت" للفنان القدير الراحل وديع الصافى.

وكان كفورى قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية "استشبهت فيكى"، على موقع "يوتيوب" وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربي، والأغنية من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو، حيث تعتمد الأغنية على شكل وموسيقى مختلفة عما قدمه كفوري فى الفترة الأخيرة، خاصة إن وائل من المطربين المميزين فى اختيار المواضيع التي يقدمها فى أغانيه، فضلا عن الموسيقى المختلفة التي يعتمد عليها، وأبرزها أغنية "ولاد الحرام" الأخيرة .