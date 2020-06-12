رشة جريئة من محمد صلاح في محطة بنزين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف أحد مشجعي فريق ليفربول الإنجليزي، عبر حسابه الشخصي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موقف رائع حصل معه عندما التقى بالصدفة في محطة التزود بالوقود، مع نجم “الريدز”، الدولي المصري محمد صلاح.

ووفقا لما جاء في “روسيا اليوم” قال المشجع: محمد صلاح قام بدفع ثمن الوقود لجميع الأشخاص الذين تواجدوا في محطة “ساينس بيري” في مدينة ليفربول.

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مشجع آخر ويدعى كاميرون فورد كتب قائلا: زميلنا في العمل أرسل لنا هذا (صورة صلاح في محطة الوقود)، صلاح دفع حساب الوقود لكل من تواجد هناك.

محمد صلاح يستعد حاليا لخوض أولى مبارياته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد توقف المسابقة لقرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث سيحل “الريدز” ضيفا ثقيلا على غريمه التقليدي إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري، لحساب المرحة الـ30 من “البريميرليج”.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري، بفارق 25 نقطة أمام مطارده المباشر مانشستر سيتي، ويحتاج إلى فوزين لإحراز لقبه الأول منذ 30 عاما، بغض النظر عن نتائج “السيتي” في المراحل التسع المتبقية.