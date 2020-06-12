تعرف على قصة حب عبدالله محمود لزوجته التي أثارت غيرة فنانة مشهورة. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يعرف الجمهور الكثير عن الحياة الفنية للفنان الراحل عبدالله محمود، حيث قدم عددًا من الأعمال الناجحة، ولكن في المقابل يجهل محبيه الكثير عن حياته الخاصة التي طالما بقيت طي الكتمان.

عبدالله محمود تزوج من السيناريست حنان البنبي، ورغم رحيل عبدالله منذ 15 عامًا، مازالت حنان تتذكر كل تفاصيل قصة حبهما، والتي روتها في لقاء لها.

عبدالله وحنان كانا زميلين في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت حنان تلاحظ نظراته إليها أثناء المحاضرات، وقالت لزميلتها: «بحس ان عنيه خابطة في ضهري».

الفنان الراحل قرر أن يفاتح حنان في الزواج، خوفا من أن يختطفها شخصا آخر، وقال لها بشكل مباشر «تتجوزيني».

حنان تحدثت عن تلك اللحظة وقالت: «انا كنت مزقططة من جوه بس بصيتله من فوق لتحت وسبته ومشيت».

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بعدها بساعات استغل «عبدالله» تواجد «حنان» في كافتيريا المعهد وقال لها: «على فكرة أنا عندي أخ وأخت تانيين، وأنا المسؤول عن والدي ووالدتي وإخواتي، وأختي قربت تتجوز وأنا بجهزها»، وتابع: «أنا كان ممكن أستنى لما أجهز ويبقى عندي إمكانياتي وشقتي والكلام ده كله، بس ما أضمنش إني هلاقيكي بعد الفترة دي».

حنان قالت إنها شعرت بفرحة غامرة بسبب هذه الكلمات، ولكن للأسف رفضت أسرتها الارتباط فدخلت في مرحلة اكتئاب.

الطبيب المعالج لحنان طلب من أسرتها أن يحققوا لها أمنيتها حتى تتحسن نفسيتها، وتم الزواج.

20 عامًا قضتها «حنان» مع «عبدالله»، واستمر الحب بينهما حتى أيامه الأخيرة، وقضت آخر 6 أشهر من حياته معه داخل جدران المستشفى، لأنه كان لا يستطيع النوم في مكان لا تتواجد فيه هي، حسب روايتها: «كنت بحس إنه ابني بردو».

الفنانة المصرية سلوى محمد علي تحدثت عن عبدالله وزوجته وقالت إنها كانت تشعر بالاستفزاز من عبدالله أثناء التصوير، حيث كان يتحدث عن زوجته في كل دقيقة بسبب وبدون سبب، وكانت تقول لنفسها: «هو فيه كده حد بيحب مراته كده».

عبدالله محمود رحل عن عالمنا في شهر يونيو عام 2005، ودخل منذ سنوات ابنه أحمد عبدالله محمود الوسط الفني.