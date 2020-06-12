القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وتألقت سمية الخشاب بإطلالة جذابة، حيث ظهرت بتيشيرت أسود فى أبيض كت على متن مركب فى البحر أثناء قضاء إجازتها الصيفية.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.
يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.
ويذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.
قد يهمك أيضا:
سمية الخشاب فى أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام
أحدث ظهور لآسر ياسين عبر "إنستجرام"
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب تتألق بإطلالة صيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.