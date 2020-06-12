رولا سعد تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جريئة

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت رولا سعد وهي ترتدى "بدي كت" أبيض مكشوف الصدر والبطن، وبنطلون، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، وعلقت على الصورة "هذه الأيام احب الصمت فهو نصف مزاجي".
أما من الناحية الجمالية فوضعت رولا سعد بعض اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز جمال ملامحها الحادة، بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.
وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.
أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.
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