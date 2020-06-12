عمرو سعد معلقًا على أحدث ظهور له: "فيه ناس ماتفرقش عن الكورونا كتير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
ظهر الفنان عمرو سعد، في صورة جديدة له، مرتديا كمامة قماش، أثناء تواجده داخل سيارته.
ونشر عمرو، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع سدادة للودان، يبقى كدة تمام قوي.. فيه ناس ماتفرقش عن الكورونا كتير".
يذكر أن، عمرو سعد شارك في دراما رمضان المنقضي، كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي وعدد كبير من الفنانين وتأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي.
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