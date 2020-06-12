في عيده الـ 71.. كارمن سليمان توجه رسالة لمحمد عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر : حرصت الفنانة كارمن سليمان، على تهنئة الفنان محمد عبده، بمناسبة عيد ميلاده ال٧١ الذي يوافق اليوم الجمعة ١٢ يونيو. وكتبت كارمن، عبر حسابها على تويتر،قائلة : " كل سنة وانت بخير وصحة يا فنان العرب.. محمد عبده 71 عاما". يذكر أن، محمد عبده، من مواليد ١٢ يوليو، ولقب بفنان العرب وهو أحد ‏رواد الغناء العربى، وأبرز من ساهم فى تطوير الأغنية السعودية، ‏بأداء أغنيات بمقامات وألحان مميزة حققت انتشاًرا عربيًا واسعًا، ‏خلال مسيرة فنية طويلة امتدت نحو 5 عقود من الطرب.

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