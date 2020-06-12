فيديو| آسر ياسين يحتفل بعيد ميلاد "حماته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان آسر ياسين بعيد ميلاد والدة زوجته، الموافق اليوم، 12 يونيو الجاري. ونشر آسر مقطع فيديو، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب :"عيد ميلاد حماتي في زمن الكورونا رونا رونا". وحرص اَسر وأسرته على التباعد أثناء الاحتفال، بينما ظهرت والدة زوجته منفردة أمام التورتة مرتدية الكمامة. يذكر أن آسر ياسين شارك في رمضان الماضي بمسلسل "بـ100 وش"، بطولة كل من نيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.

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