فيديو| محمد رمضان يدندن لـ"العندليب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "رمضان" في الفيديو وهو يدندن أغنية "نبتدي منين الحكاية"، للعندليب عبدالحليم حافظ، من داخل مكتبه. وطرح الفنان محمد رمضان، أمس الخميس، كليبه الغنائي الجديد "كورونا فيروس"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب. وشارك محمد رمضان، فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، وشاركه البطولة نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي.

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