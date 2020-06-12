رامز جلال لـ"أشرف زكي" : "لا دعامة تهمنا ولا كورونا تهتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان رامز جلال، على زيارة الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في منزله، للاطمئنان عليه بعد إجرائه عملية جراحية وتركيب دعامتين بالقلب.

ونشر رامز، صورته مع أشرف زكي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "‏لا دعامة تهمنا، ولا كورونا تهتنا.. أشرف زكي عمنا.. حمد لله علي سلامتك".

يذكر أن، أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة الفنان الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، كما شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسلي "فرصة تانية" "لما كنا صغيرين".