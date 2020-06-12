شريف منير يقدم بلاغا ضد المتنمرين وريهام حجاج ترد على الشائعات.. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الأسبوع المنقضي، خروج عدة تصريحات لنجوم الفن، أدلوا بها في لقاءات مصورة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على القنوات الفضائية، ومنها: ابنة الفنان محمود مسعود تتحدث عن والدها بعد رحيله، الفنان شريف منير تقدم ببلاغ ضد المتنمرين على ابنتيه، الفنانة آثار الحكيم توضح حقيقة إصابة نجلها بفيروس كورونا، وريهام حجاج ترد على الشائعات، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

إيمان مسعود

قالت إيمان مسعود، ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، إنها وأسرتها تفاجئت بمظاهرة حب كبيرة على "السوشيال ميديا"، عقب رحيل والدها، معربة عن حزنها نتيجة عدم تكريم والدها فى حياته، خاصة وأنه قدم الكثير للفن والفنانين، وتابعت: "مش لازم الناس تموت علشان تتكرم".

وأضافت إيمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المعروض عبر الفضائية الأولى المصرية، أنها كانت تتمنى تكريم والدها بشكل يليق بتاريخه وهو على قيد الحياة، وتابعت: "بيت بابا كان بمثابة أكاديمية فنية طلع منها فنانين كتير وأحمد السقا كان يقول لبابا يا خال، أنا فرحت جدًا بكمية الحب لوالدي من زملائه".

ولفتت ابنة الفنان الراحل محمود مسعود، إلى أن ابيها كان يعانى صحياً خلال الفترة الأخيرة وفارق الحياة عقب اشتداد المرض عليه.

عبير فريد شوقي

قالت عبير فريد شوقي، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، إنها تتحرك ببطء وتنام معظم اليوم؛ بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها تنهج عند بذل أي مجهود بسيط.

وأضافت عبير، في مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المعروض عبر الفضائية الأولى المصرية، أنها سجلت بياناتها على تطبيق "صحة مصر" للتواصل معها بشأن إصابتها، لافتة إلى أنهم لم يتواصلوا معها حتى الآن.

وعن انتقاد البعض لذهابها إلى الصيدلية لأخذ بعض الحقن للعلاج من الفيروس، أوضحت أنها تطبق العزل المنزلي ولا تستطيع إحضار أحد لعلاجها، متسائلة: "أنا عزل منزلي هجيب منين حد يديني حقن في المنزل؟".

ولفتت إلى أنها تواصلت مع إحدى الشركات حتى تعطيها الحقن في المنزل، متابعة أن الشركة طلبت مبالغ خيالية لا تقل عن 500 جنيه مقابل الحقنة الواحدة.

شريف منير

علق الفنان شريف منير على الانتقادات والهجوم الذي شنه البعض على صور طفلتيه، قائلًا: "لن أسمح لأحد أن يتحكم فينا، كل شخص حر فى تصرفاته طالما لا يضر الآخرين، وأنا فرحان ببناتي وبحبهم جدا".

وأوضح منير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المعروض عبر فضائية "dmc"، مساء أن "كاميليا بتحب التصوير جدا، وعندما دخلت غرفة شقيقتها لكي توقظها من النوم قامت بتصويرهم ووضعت صورهم على صفحتي الشخصية"، مشيرًا إلى أن التعليقات الإيجابية الجميلة كانت أكثر من السلبية وهذا دليل على أنهم قلة ولا تساوي شيء بالنسبة له.

وأشار الفنان، إلى أن زوجته وبناته طلبوا منه حذف الصورة واحترم رغبتهن، مضيفًا: "بعد تفكير قررت إعادة نشر الصور لكي أثبت أني حر ولم أسمح لأحد يحدد لي ما أقوم بنشره".

وتابع شريف منير: "لن أسامح أو أتهاون في هذه الواقعة، وتقدمت ببلاغ فى كل شخص سمح لنفسه أن يتنمر بالآخرين، وأتمنى رد فعل إيجابي من مباحث الإنترنت وأنا متأكد أنها "هتجيبلنا حقنا كلنا".

مروان حامد

ضمن سلسلة لقاءات مركز السينما العربية، أجرت الصحفية والناقدة السينمائية ديبورا يانج حوارًا مع المخرج مروان حامد، الخميس 11 يونيو، عبر الصفحة الرسمية للمركز على "إنستجرام".⠀

تحدث مروان عن أحدث تجاربه السينمائية "كيرة والجن"، المقتبس عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وقال "صورنا لمدة أسبوع، الفيلم عن مصر منذ 100 عام أثناء مقاومة الاحتلال الإنجليزي، 80% من الفيلم باللغة العربية و20% بالإنجليزية".

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وتابع "هو ليس فقط عن المقاومة، ولكن عن شكل المجتمع ومن يعيشون فيه في ذلك الوقت، الفيلم يسلط الضوء على شخصيات تاريخية يمكن أن تكون منسية، ومن المقرر استكمال التصوير الشهر المُقبل".

ريهام حجاج

أعربت الفنانة ريهام حجاج، عن استيائها من الشائعات التي طالتها مؤخرًا، وآخرها شائعة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وزعم إقامتها إحدى الحفلات التي انتقلت من خلالها العدوى لأشخاص آخرين.

وقالت ريهام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المعروض عبر فضائية "ON E"، إنها قررت الرد على الشائعات بعد شعورها "بسخافة خوض الناس في الحديث عن حياتها الشخصية".

وأضافت ريهام: "أرجو عدم نشر الشائعات والأكاذيب، فأنا لم أقم أي حفلات لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد، وأنا وأسرتي بصحة جيدة".

آثار الحكيم

نفت الفنانة آثار الحكيم، ما تردد حول ما تردد بشأن إصابة نجلها بفيروس كورونا، موضحة أنه كان مع أصدقائه في رحلة وأصيب من بينهم أثنين وهما الآن في المستشفى يتلقيان العلاج.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية

ببرنامج "التاسعة"، المعروض عبر القناة الأولى المصرية، أنه يجب على

الجميع التباعد الاجتماعي لأنه سيكون أسلوب حياتنا مستقبلاً ولابد أن نعتاد عليه

لكونه أصبح منهج حياة جديد، متابعة: "ابني لم يصاب ولكنه يتبع الإجراءات

الطبية وفي العزل المنزلي الآن".

وناشدت المواطنين أن يلتزموا

المنازل ويتبعوا الإجراءات الطبية والاحترازية، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، من

أجل الحفاظ على صحتهم، وصحة المجتمع، مرادفة: "يجب على الشباب أن يحافظوا على

نعمة الصحة وميخدوش الدنيا بصدرهم.. لابد أن نأخذ بالأسباب كما أمرنا الله".

أشرف زكي

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه بحالة جيدة الآن بعدما أجرى عملية جراحية لتركيب دعامتين في القلب، عقب شعوره ببعض من التعب خلال الفترة الماضية، مضيفًا: "الحمد الله أنا كويس، وبشكر الجميع، وأنا جالي برقيات وورود من ناس أنا معرفهاش".

وأضاف "زكي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى المصرية، أن مصر تمر بظرف استثنائي وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل الخروج من جائحة كورونا، موضحًا: "أنا بصحة جيدة ويومين تلاتة ونرجع الملعب تاني".