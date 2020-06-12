بالفيديو| أزمة نسب جديدة ضد أحمد الفيشاوي.. والدة ابنته "لينا" تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبر برنامج منصات المعروض على سكاي نيوز عربية، تحدثت هند الحناوي، والدة لينا أحمد الفيشاوي، عن ابن جديد له، وقضية نسب في طريقها للمحاكم المصرية، ترفعها سيدة ألمانية هي والدة طفل يُدعى "تيتوس"، وتؤكد نسبه للفيشاوي، عمره الآن 8 سنوات تقريبًا.

بدأت الحكاية في الظهور مع نشر لينا صورة تجمعها بتيتوس، أخيها غير الشقيق، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وتردد أن أحمد تعرف على الفتاة الألمانية قبل عشر سنوات تقريبًا أثناء توجد والدته الفنانة سمية الألفي في رحلة علاج خارج مصر.

هند الحناوي، قالت "بدأت القصة من حوالي تسع سنين، بنتي بتروح لباباها وتتعرف على ناس، اتعرفت على واحدة المفروض انها مراته، وبعدين البنت دي مشيت وهي حامل احنا بعتنا لها ايميل عشان اتواصل معاها، عشان اخو بنتي ويتعرفوا على بعض، مردتش بس من سنة ظهرت على انستجرام، وقالتلي احب الاخوات يتعرفوا على بعض وجم زارونا فعلا".

أضافت هند "في الوقت ده كانت الأم رافضة الولد يطلع في أي صور، لينا كانت زعلانة من ده وحابة تحط صور أخوها، ومن حوالي أسبوعين ردوا علينا تاني وانهم موافقين نحط الصور وهيجوا يزورونا تاني".

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وأكدت أن التفاصيل عند المحامي هو من يملك الكشف عن أي شيء يخص القضية، والخطوات المُقبلة "هي طلبت مني المساعدة ومش من حقي اقول تفاصيل".

وعن قضية النفقة التي رفعتها وأخر تفاصيلها، أوضحت "القضايا بدأت أول ما سافرت انجلترا، وعدني ينفق على تعليمها، القضايا لسه ماشية لحد دلوقتي القضايا لا تنتهي، اللي بيحصل اننا بندخل مدرسة وندفع المصاريف ونقدم فواتير للمحكمة عشان هو يدفع، الموضوع هيفضل مستمر هو مدفعش لسه".

واختتمت بإعلانها نية كتابة مذكراتها: "مش حكايتي الشخصية دي حكاية مجتمع كامل بيدفن راسه في التراب، هتاخد وقت لحد ما تتنشر لانه عمل كبير، والمشروع الأهم بالنسبة لي ان لينا تدخل الجامعة".

جدير بالذكر أن مشاكل كثيرة أثيرت في علاقة هند وأحمد الفيشاوي منذ بدايتها، حتى تم الاعتراف بنسب ابنته، لكن عادت المشاكل مرة ثانية بسبب نفقة البنت ومصاريف تعليمها، خاصة بعد سفر هند وابنتها لإنجلترا.