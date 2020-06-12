مصطفى إسماعيل يجمع أصالة ومحمد رحيم في "الحب والسلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد المطربة أصالة لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية للمنتج مصطفى إسماعيل.

وتحمل الأغنية عدد من الأفكار والمعاني والرسائل، منها أن الإنسان أساس كل شيء في الحياة، ويملك أن يجعل أرض الله جنة، إذا تعامل مع الآخر بحب سيعم السلام.

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وقال المنتج مصطفى إسماعيل في بيان صحفي: "رسالتنا من الأغنية أن تنتهي الحروب، وأن يتوقف الجميع عن العبث حتى لا نخاف من المستقبل، وهيا بنا جميعاً نحب بعض، لذلك فهي أغنية لكل الإنسانية".

وأضاف "الأغنية أخذت شهر من التحضيرات بدأنا العمل تحديداً يوم 7 رمضان الماضي، والحمد لله انتهينا من تسجيل الأغنية بالصوت الرائع والمتميز للنجمة الكبيرة أصالة، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة في مدينة العالم للفنون بالعاصمة الإدراية، وأتقدم بالشكر لكل القائمين على هذة المدينة لدعمهم للفن الراقي واهتمامهم بالأغنية كونها رسالة سلام للعالم أجمع".

كما أكد المنتج مصطفى إسماعيل أن إنتاج الأغنية عن طريق الشركة العالمية كان بدافع شعوره بالمسؤولية تجاه بلده، وعندما تحدثت مع أصالة لتقديمها لم تتأخر ورحبت بالفكرة.