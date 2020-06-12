مي إبراهيم: أنتظر "مملكة إبليس 2".. ودرّبت غادة عبدالرازق على "الباليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة ومصممة الرقصات مي إبراهيم، إنها تنتظر عرض الفصل الثاني من مسلسل "مملكة إبليس"، والذي تشارك فيه كممثلة.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أظهر في العمل بمشهدين فقط، أحدهما مع الفنان أحمد داوود، والثاني مع الفنانة رانيا يوسف"، مؤكدة أن الدور أعجبها لاختلافه، إذ تلعب دور راقصة في فرقة "حنية" التي تقدم شخصيتها رانيا.

"مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، إيمان العاصي، كريم قاسم، أحمد داوود.

Advertisements

ومن ناحية أخرى، أشارت مي إلى قيامها بتدريب الفنانة غادة عبدالرازق، على رقص الباليه، إذ تلعب الأخيرة دور راقصة باليه، أصبحت مدربة بعدما كبرت، وذلك ضمن أحداث فيلم "حفلة تسعة".

وأضافت مي "دربت الفنانة غادة عبدالرازق والفنان طارق لطفي، والأطفال المشاركين في العمل على رقص الباليه"، لافتة إلى أن فريق العمل انتهى من تصوير نصف مشاهده، قبل أن يتوقفوا بسبب فيروس كورونا، ولانشغال غادة بمسلسلها الرمضاني.

"حفلة تسعة" تأليف عمر عبدالحليم، إخراج عبدالمنعم ربيع، بطولة غادة عبدالرازق، طارق لطفي، كمال أبو رية، نهال عنبر، طارق صبري.