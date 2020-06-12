تراند اليوم : نتيجة مسحة كورونا الجديدة لرجاء الجداوي تصدم الوسط الفني

أثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة المصرية رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيرس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة للتأكد من تماثلها للشفاء.

وبحسب مصادر طبية بمستشفي ابو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية والتي ترقد الفنانة القديرة بها فإنه حال سلبية المسحة القادمة ستجري مسحة أخرى للتأكد من تعافيها التام من الوباء، لتغادر المستشفى وتستكمل علاجها خارج مستشفى العزل.

وتعد هذه المسحة الثانية للفنانة القديرة رجاء الجداوى بعدما أجرت المسحة الأولى 27 مايو الماضي وأثبتت إيجابيتها، لتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، لتنتقل على إثرها للعناية المركزة.