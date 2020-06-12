تعرف على نصيحة مروان حامد للسينمائيين الجدد

نصح المخرج الشاب مروان حامد السينمائيين الجدد أثناء لقاء له مع الناقدة ديبورا يانج على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام ضمن سلسلة لقاءات مركز السينما العربية.
أوضح حامد أنه أكشف على مدار سنوات عمله أن الوصول للجمهور ليس أمر سهلًا ولكن هناك فرص حالياً لم تكن متاحة حين بدأ، وهي الأفلام ومصادر المعلومات
أضاف مروان حامد أن إخراج فيلم لم يعد يتطلب معدات كبيرة فيمكن القيام بذلك عن طريق الموبايل، كما أن هناك فرصة كبيرة حاليًا لكي يتعلم السينمائيين ويطوروا من أنفسهم.
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