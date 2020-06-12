مروان حامد يكشف عن المخرجين المتأثر بهم

كشف المخرج الشاب مروان حامد عن المخرجين المتأثر بهم وذلك عبر لقاء له مع الناقدة ديبورا يانج على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام ضمن سلسلة لقاءات مركز السينما العربية.

أوضح حامد أنه تأثر كثيراً بمارتن سكورسيزي، وأنه

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شاهد كل أعماله قبل أن يدرس السينما، كذلك ألفريد هيتشكوك وهو أكثر من يشاهد أفلامه حالياً ويعيد مشاهدتها ويتعلم منها، وهو واحد من أكثر المخرجين الذين يضعون في بالهم الجمهور وكيفية التأثير فيهم

أيضاً أوضح أنه يعيد مشاهدة Citizen Kane كثيراً.

وأضاف أنه تأثر كثيراً بكوينتن تارنتينو، وكوبولا، ومن مصر تأثر بشريف عرفة وخيري بشارة وسمير سيف، وقال عنهم " أساتذتي حين بدأت مسيرتي " كذلك في السينما المصرية، تأثرت بأفلام كمال الشيخ، يوسف شاهين.