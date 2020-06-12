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مروان حامد يكشف عن رأيه في مدير التصوير أحمد المرسي

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كشف المخرج الشاب مروان حامد عن رأيه في مدير التصوير أحمد المرسي وذلك عبر لقاء له مع الناقدة ديبورا يانج على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ضمن سلسلة لقاءات مركز السينما العربية. 

 

أوضح مروان حامد أن هناك علاقة صداقة تجمعه بأحمد المرسي

فلقد تدربا معاً وعملا معاً كثيراً، قبل أن يتعاونا في أول فيلم لهم وهو الفيل الأزرق. 


 

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وأضاف حامد أن ما يجمعه بالمرسي هو التحضيرات الكثيرة التي يحبوا القيام بها قبل أي تصوير، وأوضح

أن كل فيلم له طريقة تحضير مختلفة، ولكنهم يقوموا بخطط ومجهودات تجعلهم يحصلوا على أفضل ناتج ممكن. 

 

استكمل مروان حامد حديثه واصفًا أحمد المرسي فقال إنه قادر على ابتكار الحلول الذكية والسريعة وفي الفيل الأزرق اعتمد المرسي ذات مرة في تصوير مشهد بعينه على كشاف موبايل آيفون، هناك الكثير من التجريب نقوم به.

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