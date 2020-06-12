كشف المخرج الشاب مروان حامد عن رأيه في مدير التصوير أحمد المرسي وذلك عبر لقاء له مع الناقدة ديبورا يانج على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ضمن سلسلة لقاءات مركز السينما العربية.
أوضح مروان حامد أن هناك علاقة صداقة تجمعه بأحمد المرسيفلقد تدربا معاً وعملا معاً كثيراً، قبل أن يتعاونا في أول فيلم لهم وهو الفيل الأزرق.
وأضاف حامد أن ما يجمعه بالمرسي هو التحضيرات الكثيرة التي يحبوا القيام بها قبل أي تصوير، وأوضحأن كل فيلم له طريقة تحضير مختلفة، ولكنهم يقوموا بخطط ومجهودات تجعلهم يحصلوا على أفضل ناتج ممكن.
استكمل مروان حامد حديثه واصفًا أحمد المرسي فقال إنه قادر على ابتكار الحلول الذكية والسريعة وفي الفيل الأزرق اعتمد المرسي ذات مرة في تصوير مشهد بعينه على كشاف موبايل آيفون، هناك الكثير من التجريب نقوم به.
كانت هذه تفاصيل خبر مروان حامد يكشف عن رأيه في مدير التصوير أحمد المرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.