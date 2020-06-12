فيديو .. ويجز يطرح أحدث كليباته مورتديلا

طرح الفنان ويجز أحدث كليباته، والذي يحمل اسم مورتديلا، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب مورتديلا من إخراج مصطفى الدمرداش، وشارك في الغناء الفنان مويس، والأغنية من كلمات وألحان ويجز، Advertisements وتوزيع دي جي فتسام. وتوزيع دي جي فتسام. يذكر أن الفنان ويجز طرح مؤخرًا كليب بعنوان دورك جاي، وشاركه في الغناء الفنان مولوتوف، كما كسر الكليب حاجز الـ 29 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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