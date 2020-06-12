محمد عبده يـنفي إصابته بـفيروس كورونا

نفي الفنان السعودي محمد عبده، ما تردد مؤخرًا حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض.

وقال فنان العرب خلال مداخلة أجراها عن طريق الإنترنت مع قناة "العربية" أنه: "كان خارج المملكة العربية السعودية، وعندما

وصل إلى البلاد كان لا بد أن تؤخذ منه مسحة طبية للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن النتيجة جاءت سلبية".

ووجه "عبده" رسالة خلال المداخلة ان " أن فيروس كورونا مرض عادي مثل أي

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مرض ولا يجب أن يتنمر أحد على المصابين به ".

يذكر ان فنان العرب محمد عبده شارك مؤخراً في الاوبريت الوطني الخليجي "سلام من السعودية" مع مجموعة من أبرز نجوم الخليج، من بينهم راشد الماجد، طلال سلامة، عبد المجيد عبد الله، الاوبريت من كلمات عبد الله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس.