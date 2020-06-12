مروان حامد: أحب الاقتباس الأدبي.. وهذه معايير اختياري للسيناريو

كشف المخرج الشاب مروان حامد عن معايير اختياره للسيناريو عبر لقاء له مع الناقدة ديبورا يانج على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك ضمن سلسلة لقاءات مركز السينما العربية.

أوضح حامد أنه يحب الاقتباس الأدبي وأول فيلم له كان عمارة يعقوبيان وهو رواية لعلاء الأسواني،

وصرح بأنه إن وجد الرواية التي يحبها والشخصيات والحكاية التي يرتبط بها سوف يقوم بتنفيذ الفيلم فورًا.

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وأضاف مروان حامد أنه يبحث دائمًا على التطوير فكل فيلم جديد يتعلم منه شيء، كما أوضح أنه

يحب التعامل مع ممثلين غير متوقعين للأدوار، وأوضح أنه كان محظوظ بالعمل مع ممثلين كثيرين وأساطير، خاصةً في بداية مسيرتي، عادل إمام ويسرا ونور الشريف، كذلك منة شلبي وماجد الكدواني وخالد الصاوي.

يذكر أن مروان حامد قدم فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني والذي حصد جوائز عديد، كذلك شهد إقبال جماهيري كبير أثناء عرضه في دور العرض.