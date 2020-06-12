شيلبا شيتي تعيد اللحن الأعمى

بعد غياب 13 عاما عن الشاشة الكبيرة، ستعود النجمة شيلبا شيتي بدور بطولة في النسخة الجنوبية من فيلم "Andhahun" او "اللحن الأعمى" الذي قام ببطوله ايوشمان كورانا وتابو وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً

على المستوى النقدي والجماهيري.

يذكر أن منذ اخر دور بطولة في فيلم Apne عام 2007 ، ثم ظهور خاص في أفلام مثل Dostana / Om

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Shanti Om.

توقفت شيلبا عن الأعمال السينمائية واكتفت بالظهور كمقدمة لبرامج ترفيفيه وبرامج رياضية عن اليوجا، كونها تعتبر كأيقونة الرشاقة واللياقة البدنية في بوليوود.

يذكر أن "شيلبا" يعرض لها حاليا برنامج عن اليوجا كل سبت وجمعه الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على b4u Aflam)