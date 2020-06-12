فيديو .. أدهم نابلسي يطرح أحدث كليباته هذه انتِ وهذا أنا

طرح الفنان أدهم نابلسي أحدث كليباته والذي يحمل اسم هذه انتِ وهذا أنا، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب هذه انتِ وهذا أنا من إخراج عمر رمال، والأغنية من كلمات وألحان أدهم Advertisements نابلسي، وتوزيع ريدرام. نابلسي، وتوزيع ريدرام. يذكر أن الفنان أدهم نابلسي طرح مؤخرًا كليب بعنوان بتعرف شعور، كما كسر الكليب حاجز الـ 48 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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