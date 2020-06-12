تراند اليوم : رامز جلال في زيارة لـ”أشرف زكي”: لا دعامة تهمنا ولا كورونا تهدنا.. شاهد

حرص العديد من الفنانين على الوقوف والدعاء للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك لخضوعه لعملية جراحية، قام خلالها بتركيب دعامات لأحد صمامات القلب، مما جعله لا يباشر العمل خلال تلك الفترة، وكان ضمن هؤلاء النجوم الفنان رامز جلال.

ونشر رامز جلال، صورة تجمعه مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، اثناء زيادته له ليطمئن على حالته الصحية، وظهر مرتديًا الكمامة ليدل على حرصه على اتباع جميع الإجراءات الوقائية ضد الخوف من انتشار فيروس كورونا،

ومحاولة الحد منه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وعلق رامز على الصورة قائلًا: “لا دعامة تهمنا ولا كورونا تهدنا، أشرف زكي عمنا، حمد لله على سلامتك، رامز جلال”.

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وفي وقت سابق تواصل “القاهرة 24″، مع أشرف زكي لمعرفة التطورات الصحية التي أصبح بها مؤخرًا، وأكد على تحسن حالته، وأنه ما زال يحتاج إلى بعض الأيام للراحة، ومن ثم يعود بعدها ليباشر عمله، وقال: “الحمد لله بقيت أحسن وبخير محتاج بس يومين إجازة قبل ما أرجع للشغل”.