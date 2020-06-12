تراند اليوم : فيفي عبده.. تشبه نفسها بالنجمة العالمية “لانا دل راي”- أتفرج

شبهت الفنانة فيفي عبدة نفسها، بالنجمة العالمية “لانا دل راي”، حيث شاركت الجمهور بصورة مجمعة للمقارنة بينهما، على حسابها الشخصي بموقع تبادل التغريدات القصيرة “تويتر”.

وظهرت فيفي في الصورة وهي تشرب السجائر وفي اليسار النجمة العالمية بنفس الوضع، مما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير ويسمونها “لانا عبده”، و “لانا دل راي”.

Tweets by Fifiabduoffcial

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واستعادت الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده، ذكرياتها ما قبل تفشي فيروس كورونا، بنشر صورة أثناء قضائها إحدي عطلاتها الصيفية في الساحل الشمالي.

ونشرت فيفي الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وظهرت فيها من أمام حمام سبتحة، وهي مرتدية فستان مقلم بالأبيض والأسود، ونظارة شمس سوداء، وعلقت على الصورة قائلًة:” يا صباح الفل الناس الساحل الشمالي بحبكم”.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة فيفي عبدة برنامج “خلي بالك من فيفي”، الذي شاركت به في الموسم الرمضاني 2020، وتم عرضه علي قناه ” أم بي سي مصر”، وبرنامج “خلي بالك من فيفي” ينتمي لفئه برامج المقالب وتم ظهور عدد كبير من نجوم الفن.