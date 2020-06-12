تراند اليوم : شاهد.. هبة مجدي تلفت الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نشرت النجمة هبة مجدي صور من أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها مؤخرًا، وظهرت بها بشكل مختلف وميكاب جريء، أبرز ملامحها الجميلة والناعمة.

وشاركت هبة مجدي الصور عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، وقالت للجمهور: “يومكم سعيد”، وارتدت فستانا بلون الأخضر الغامق، واعتمدت مكياج جرئ أبرز جمال عيونها، وتركت شعرها منسدلا للخلف، كما استعانت ببعض الأقراط الذهبية”.

وانهالت التعليقات عليها من قبل محبيها، وعبروا لها عن إعجابهم بجلسة التصوير الجديدة، فقال لها أحدهم: “كتير بحب جمالك وتمثيلك”، وغازلها متابع: “قمر اووي يخربيتك”، وحصدت الصورة على أكثر من 50 ألف إعجاب.

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وكانت ظهرت هبة مجدي مع زوجها المطرب محمد محسن في صورة مسبقا وكانوا يرتدون تيشيرت بنفس اللون، وطغت مشاعر الحب والرومانسية.

وشاركت هبة مجدي بالمارثون الرمضاني الماضي بمسلسل “فرصة ثانية” بجانب النجمة ياسمين صبري، وحصد دورها على إعجاب الجمهور، خاصا طبيعة علاقتها مع زوجها، والذي جسد دوره النجم دياب.

مسلسل “فرصة ثانية” بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، عصام السقا، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.