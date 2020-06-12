روان بن حسين وحقيقة انفصالها عن زوجها بعد هذا الردّ العنيف منها

تفاجأ جمهور الفنانة الكويتية روان بن حسين بحذفها صور زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي من على ىحسابها الشخصي على "انستقرام" .

تصرف روان هذا أثار تساؤلات عدة حول حقيقة انفصالها عنه، خاصة مع ردودها الغامضة على بعض متابعيها.

وحذفت روان صورها مع زوجها التي التقطاها سويا خلال ولادتها لابنتهما بولا، كما حذفت مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتهما بعد زفافهما.

وما جعل الجميع يتكهن أن روان انفصلت عن زوجها هو تعليق احدى النمتابعات على صورة متداولة لـ روان وزوجها خلال ولادتها لابنتها في المستشفى حيث قالت المتابعة: "ربي يسامحه المقريف سرق فلوسنا نحن الليبيين وسافر وأسس حياته بفلوسنا وانتي عايشة بفلوس حرام".

وما صدم الجمهور، ردّ روان ذاته على تعليق المتابعة، قائلة: "ارتاحي ما يصرف عليا ولا على بنته"، وفي تعليق آخر سألت متابعة عن عدم ظهور زوجها معها، قالت روان: "بنتي هي دنيتي الله يحميها إلي".

وفي واقعة مماثلة سخرت متابعة من ابنة روان قائلة: "بنتك متسجلة على نفوس ليبيا بالجنسية، يعني مو كويتية، ليبية بالونة، مستقبلا بيقولون بالونة أصل أمها كويتية وهي ليبية أبا عن جد".

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هذا التعليق أثار غضب روان بشدة؛ لترد: "شنو فيهم الليبيين أشرف منك ومن أهلك اللي ماعرفوا يربوكي يا وقحة ويا عنصرية، ياللي ورقة جنسية ترفع فيكي وتنزلك لأنك إنسانة بلا قيمة وبلا أخلاق".

روان لازالت تلتزم الصمت ولم تؤكد أو تنف انفصالها عن زوجها، ولكن تصرفها الذي أقدمت عليه بحذف صورها معه وردّها القاسي على أكثر من متابعة يؤكد انفصالها عنه.

وكانت روان بن حسين قد فاجأت جمهورها في شهر أغسطس الماضي بأنها تزوجت، وأخفت الخبر ولم تعلنه؛ لأنها تؤمن بإبقاء تفاصيل حياتها العائلية خاصة دون مشاركتها مع أي كان.

وقالت روان عبر سناب شات: ”الكثير من النجمات تزوجن وأنجبن دون أن يكشفن عن أزواجهن أو تفاصيل حياتهن الخاصة مع الجمهور، ولهذا أحببت أن يكون زواجي خاص فيني“.

وأكدت الفاشينيستا الكويتية أن زوجها لا يملك أي حسابات على السوشال ميديا، وقالت: ”إلى جميع الأشخاص الذين يبحثون عن زوجي في مواقع التواصل، أؤكد لكم أنه لا يملك أيا منها“.

وروان بن حسين عاشت مع أسرتها معظم حياتها في بريطانيا، وتلقت تعليمها الجامعي في جامعة ويستمنستر في لندن، وحصلت منها على إجازة في الحقوق، وتعد عارضة أزياء وناشطة في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها ما يقارب الـ 4 ملايين شخص على إنستغرام؛ إذ أطلقت علامة تجارية خاصة بها باسم House of rawan، لمنتجات ومستحضرات التجميل.