الحلقة 25 من "قيامة عثمان": عم عثمان ديندار يطلب السماح منه وهكذا ردّ عليه

شهدت مؤشرات البحث فى موقع جوجل ومواقع السوشيال ميديا ازدياد واسع من قبل متابعي مسلسل قيامة عثمان، حيث دارت أحداث الحلقة 25 حول الصلح الذى تم بين الغازي عثمان وعمه ديندار، حيث تم هذا الصلح بعد أن جاء عمه ديندار إلى العرس وقال له أريد أن تسامحني يا عثمان على ما بدر مني، لكن عثمان لم يسترح لهذه الكلمات لكن قبل اعتذاره ورحب به وقام بضيافته.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة عثمان" حول استكمال الابن الأصغر لأرطغرل وهو عثمان لمسيرة والده حيث يواجه الكثير من المتاعب والصعوبات التي تتعرض لها قبيلة الكايي والقبائل بعد مرض والده أثناء عودته من قونية، والذي أكد الأطباء على إصابته بمرض في الكبد.

مسلسل قيامة عثمان، مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان بن أرطغرل ، عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين