اتهام دكتورة خلود بهدر المال العام ويطالبون وزارة الصحة الكويتية بمحاسبتها

عبّر مغرّدون عن غضبهم من الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود بسبب ارتدائها للملابس الطبية الواقية"bbe"خارج المستشفى.

واعتبر المغرّدون أنّ ذلك هدرا للأموال العامة ويجب محاسبتها.

من جهتها، ردّت الدكتورة خلود على ذلك، وقالت: "ليش تسوين علي هاشتاجات عشان أنا طالعة بـ(bbe) خلو الكورونا وصاروا يكتبون عني".

وأكملت: "أنا حرة عندي في البيت من اللبس ده وايد وأنا شاريته بطلع من بيتنا لداخل العيادة وببدل هناك.. أنا حرة ولن تنالوا مبتغاكم".

وأضافت :"وانتوا مالكم أنا حرة كيفي البسوا وأنا رايحة الدوام أو عند أهلي أو الجمعية.. ولو تسوون علي مليونين هاشتاج لن تنالوا مبتغاكم".

وسألت خلود لماذا تطالبون وزارة الصحة بمعاقبتي، فأنا أقوم بما يحلو لي، ولم أخطأ بارتدائي لـ "bbe"، وأنا من اشتريته بأموالي".

وختمت قائلة: "لن تنالوا من مبتغاكم".

وكان تناول عدد من الحسابات الناشطة على "إنستغرام" فيديو للدكتورة خلود تحدثت فيه عن عمليات تجميل أجريت لها.

وكشفت أنها قامت بإزالة الخطوط من محيط فمها كما من المنطقة الفاصلة بين حاجبيها أعلى أنفها. ولفتت إلى أن هذه الخطوط تنتج عن التعبير بواسطة الوجه. واعتبرت رغم هذا أنها ضرورية لأنها تشير إلى المشاعر.

ورأت أن من ليس لديه هذه الخطوط يبدو وكأنه يضع قناعاً ومن دون مشاعر. وأثار الفيديو الجدل بين المتابعين حيث انقسموا بين من أيدوا ما تقوله خلود ومن سخروا منها لافتين إلى أنها تعيش حالة من التناقض لأنها تدعو إلى الحفاظ على إطلالة طبيعية وتجري عمليات تجميل.