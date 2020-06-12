اتهام دكتورة خلود بهدر المال العام ويطالبون وزارة الصحة الكويتية بمحاسبتها

عبّر مغرّدون عن غضبهم من الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود بسبب ارتدائها للملابس الطبية الواقية"bbe"خارج المستشفى.
واعتبر المغرّدون أنّ ذلك هدرا للأموال العامة ويجب محاسبتها.
من جهتها، ردّت الدكتورة خلود على ذلك، وقالت: "ليش تسوين علي هاشتاجات عشان أنا طالعة بـ(bbe) خلو الكورونا وصاروا يكتبون عني".
وأكملت: "أنا حرة عندي في البيت من اللبس ده وايد وأنا شاريته بطلع من بيتنا لداخل العيادة وببدل هناك.. أنا حرة ولن تنالوا مبتغاكم".
وأضافت :"وانتوا مالكم أنا حرة كيفي البسوا وأنا رايحة الدوام أو عند أهلي أو الجمعية.. ولو تسوون علي مليونين هاشتاج لن تنالوا مبتغاكم".
on Jun 10, 2020 at 5:01pm PDTView this post on Instagram
@ksa.healthy.secret (اعلان)قصتي مع السمنة😊 انا ام لخمسة اولاد جميلة جدا و لله الحمد 🥰لكن كان في شي مخرب الجمال كان وزني كبير جدا😔وكان عندي كرشةو متينةو كانو أهل زوجي دايما يسمعوني كلام موحلو يادبة ياكرشة😭وبيبحثو لزوجي عن امراة غيري😭خلاص كرهت حياتي وقررت اسوي عمليةتكميم وكنت خايفةمن الموضوع😔لكن مافي حل لانه وزني كبير، وماقدرت اوقف نفسي ومالقيت طريقةحتى بتسجيلي لنادي تعبت، وكنت افكر باولادي وخاصة انه عندي طفل لسا عمره سنتين ،فصادفت وحدةبحفل زواج كانت صديقتي وشفتها متغير جسمها وجمالها فسالتها عن المستشفى الي سوت عندهم عملية تكميم فضحكت😁 ونصحتني بوحدة اعطتني حسابها بالانستقرام ورقم جوالها وقالت لي هذه السبب الي انا فيه من جمال ورشاقة فقلت والله يابنات هذي شكلها تبالغ بس خليني اجرب واشوف وتواصلت مع صاحبةالحساب واخذت منها كورس وهياربنا يحفظها ماقصرت معايا من متابعة يومية والله يابنات من اول يومين نزل وزني وبشرتي تغيرت نظارة وجمال وكان عندي القولون تعاافيت منه 🤩وقياس خصري باسبوعين تغير والله صدق مفعوله بطل🤩وزاد عندي الحماس وطلبت مرةثاني كورس ووصلت للوزن المثالي بشهرين تدرون يا بنات نزلت 30 كيلو 😍😍 كان لها الفضل بعد رب العالمين😍 الزبدة انا الحين اكلمكم والمتينةصارت اجمل الرشيقات،وانا بعطيكم حسابها وامانة تدعون لي تكفون ادعوا لي سر نزولي وسعادتي 👇🏻 @ksa.healthy.secret @ksa.healthy.secret @ksa.healthy.secret ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ #احلام_الشامسي#بلقيس_فتحي#حليمه_بولند #فرح_الهادي#ماجد_المهندس#دينا_بطمه#بثينه_الرئيسي#راشد_الماجد#الهام_علي#الرياض #نهى_نبيل #الهام_الفضاله #شيماء_علي#الدكتوره_خلود #اصاله_نصري #مها_محمد#دانه_الطويرش #فوز_الفهد#ياسمين_صبري #الاء_الهندي#أمل_الأنصاري#نوره_العميري #هيا_عبدالسلام #نانسي_عجرم #نادين_نجيم#اعلانات #نجلاء_عبدالعزيز #كورونا#نوره_العميري
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وسألت خلود لماذا تطالبون وزارة الصحة بمعاقبتي، فأنا أقوم بما يحلو لي، ولم أخطأ بارتدائي لـ "bbe"، وأنا من اشتريته بأموالي".
وختمت قائلة: "لن تنالوا من مبتغاكم".
وكان تناول عدد من الحسابات الناشطة على "إنستغرام" فيديو للدكتورة خلود تحدثت فيه عن عمليات تجميل أجريت لها.
وكشفت أنها قامت بإزالة الخطوط من محيط فمها كما من المنطقة الفاصلة بين حاجبيها أعلى أنفها. ولفتت إلى أن هذه الخطوط تنتج عن التعبير بواسطة الوجه. واعتبرت رغم هذا أنها ضرورية لأنها تشير إلى المشاعر.
ورأت أن من ليس لديه هذه الخطوط يبدو وكأنه يضع قناعاً ومن دون مشاعر. وأثار الفيديو الجدل بين المتابعين حيث انقسموا بين من أيدوا ما تقوله خلود ومن سخروا منها لافتين إلى أنها تعيش حالة من التناقض لأنها تدعو إلى الحفاظ على إطلالة طبيعية وتجري عمليات تجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام دكتورة خلود بهدر المال العام ويطالبون وزارة الصحة الكويتية بمحاسبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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