لطيفة تطرح أحدث أعمالها الغنائية “للشمس”

Jun 12, 2020
في الساعات الماضية، أطلقت الفنانة التونسية لطيفة أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “للشمس” كلمات ياسين الحمزاوي، الحان وتوزيع امين القلسي.
الأغنية أصبحت متوفرة على قناة لطيفة عبر موقع يوتيوب ويقول مطلعها: “للشّمس من بعد الغياب طلوع واللّيل ظا يطوّلش بينا ظلامو يا حلم عايش ما عرف ممنوع لازم يجيه الصّبح وتضوى ايّامو”
الأغنية سجلتها لطيفة في الأشهر الماضية ما بين تونس ومصر، حيث اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة في الاستديو أثناء وضع صوتها على الاغنية. مؤكدة ان تنفيذ العمل كان بالنسبة لها مغامرة كبيرة.
لطيفة التي كانت تستعد لطرح باقي أغنيات ألبومها ولكن غيّرت رأيها وقررت ان تقدم عملاً معبراً من الأجواء الراهنة التي يعيشها العالم حيث أن الأغنية تتضمن أملاً وتفاؤلاً فيها حب للشمس بعد ظلام.
وكانت لطيفة قد أطلقت في الأشهر الماضية أغنيات ألبومها “أقوى واحدة” تباعاً منها: ملكة بيك، أنا عشت عمري، أقوى واحدة، دمرت اللي ما بيتدمر، حب بيغير ملامح، زيدي، كن جميلاً، ما تقربليش، انت ياه، وغيرها.
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