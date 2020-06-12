روان عليان تتألق بالأبيض في صورة جديدة من كليبها المنتظر

كشف المخرج اللبناني فادي حداد عن صورة جديدة من كليب النجمة الفلسطينية روان عليان “ارتباك اعصاب”، مشوقاً في الوقت نفسه الجمهور حول العمل المنتظر الذي سيطرح قريباً من انتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وكان فادي حداد قد سبق ودردشة مع موقع “الخليج 365” الى أنه يعمل حالياً على كليب روان عليان “ارتباك اعصاب”، حيث يضع اللمسات النهائية عليه قبل تسليمه الى شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

Advertisements

وقال في تصريح خاص لموقعنا العمل جديد وجميل يتضمن روحاً جديدة.

أغنية “ارتباك اعصاب” باللهجة المصرية وهي من كلمات خالد ممدوح والحان مصطفى الشعيبي.

وكانت روان عليان قد زارت لبنان قبل انتشار فيروس كورونا، حيث صورت الأغنية ليوم واحد على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد فقط في استديوهات Retina Films في بيروت، حيث تم تجهيز ديكور عصري يتناسب مع أجواء الأغنية التي هي من انتاج “لايف ستايلز ستوديوز” في تعاونٍ ثانٍ بينهما بعد كليب “انا عندي حبيب” الذي حقق نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً.